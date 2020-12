No quieren a Lozano

Íntimos votaron en contra de que se prorrogue su mandato hasta 2021.

Durante la Asamblea Extraordinaria de la FPF, Alianza Lima fue uno de los cinco equipos que votaron en contra de que la postergación de las elecciones para que así Agustín Lozano permanezca al mando hasta el 2021. Otra mala noticia para los blanquiazules de que en la Asamblea de Bases no se discutió el tema del descenso, por lo que todo queda tal como estaba, quedando así infundado su reclamo de anular el descenso por la pandemia.

Según su abogado Diego Guerrero, a los íntimos todavía les queda una además del TAS: “Estamos esperando la respuesta de la segunda instancia en Perú que es el Tribunal de Licencias. Si la respuesta es negativa, ya recurrimos al TAS. No se ha contemplado no jugar en el 2021 sea Liga 1 o Liga 2. Jugaremos porque Alianza tiene acuerdos firmados y de no cumplirlos podría ser demandado legalmente”, declaró al semanario Azul y Blanco.