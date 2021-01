No se sacan diferencias

Arsenal y Manchester United igualaron sin goles.

No hubo gritos. En el partido de la fecha de la Premier League, Arsenal y Manchester United empataron 0-0. Los ‘Gunners’ no pudieron escalar más posiciones, mientras que los ‘Red Devils’ no lograron acercarse más al Manchester City que había ganado y estaba cómodo en la punta.

Ambos equipos tuvieron ocasiones claras, pero en el lado del Arsenal está un tiro libre de Alexandre Lacazette que pegó en el travesaño, mientras que los de Manchester tuvieron una volea de Edison Cavani que pasó muy cerca del arco.

Como si de partidazos se tratara, fue el quinto “partido de la fecha” que quedó igualado sin goles esta temporada. Sucedió en los enfrentamientos Manchester United – Chelsea, Chelsea – Tottenham Hotspur, Manchester United – Manchester City y Liverpool – Manchester United.

RESULTADOS

Everton 0-2 Newcastle United

Crystal Palace 1-0 Wolverhampton

West Bromwich 2-2 Fulham

Southampton 0-1 Aston Villa