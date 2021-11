“No será simple ganarle a Venezuela”: Paul Cominges

¡No será fácil! Paul Cominges, ex futbolista de la Selección Peruana, habló sobre el duelo entre Perú y Venezuela por Eliminatorias a Qatar.

El exdelantero de la Selección Peruana, Paul Cominges, habló de lo que será el partido de Perú ante Venezuela y consideró que no será fácil pero confía en que el equipo puede sacar el triunfo.

Cominges se refirió a las bajas de Venezuela: “Los nombres propios siempre marcan la diferencia, pero eso no quiere decir que va a ser un rival simple. Hay jugadores que en conjunto funcionan de buena manera, vi el partido contra Ecuador y mal no jugaron”, dijo el ex jugador de Universitario a Radio Ovación.

“No es cualquier equipo Venezuela, hoy tenemos un equipo que puede lograr el triunfo pero no me imagino un partido simple”, agregó.

Con respecto a Gianluca Lapadula indicó: “Es impresionante como siempre está en busca de atacar los espacios cuando la jugada lo requiere. Lo que me parece interesante es que a veces está de espaldas y a veces está perfilado, eso complica a los defensores, esperemos esté en una buena tarde mañana”.

Finalmente se refirió a la final entre Sporting Cristal y Alianza Lima. “Cristal mantiene un juego constante, en el último partido que se enfrentaron Cristal lo superó ampliamente en el juego pero es Alianza, no va a ser tan simple”.