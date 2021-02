“No somos favoritos ni inferiores a ellos”

Carlos ‘Kaki’ Rivero, su back central, analiza el cotejo.

El defensor central de 28 años, Carlos ‘Kaki’ Rivero, habló para medios venezolanos sobre el partido que sostendrán hoy ante César Vallejo. “Más que necesidad u obligación, sentimos la posibilidad de que esta llave la podemos pasar. No va a ser fácil. Cuando hablas de un rival venezolano no nos sobra nada. No nos sentimos favoritos ni inferiores”, señaló ‘Kaki’.

Además, no tuvo reparos en señalar fortalezas y debilidades del equipo. “Si el equipo antes era dinámico y rápido en transiciones, hoy día lo seremos más. El gran problema de este equipo es que no sabe asumir la responsabilidad del protagonismo. Respondemos bien ante la adversidad y pareciera que nos sentimos cómodos con ella”, finalizó.