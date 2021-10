“No vamos a tirar la toalla hasta campeonar”: Mosquera

El DT rimense, comentó también: “Estuvimos 26 partidos sin perder, no se habló tanto de partidos perdidos como ahora. Es normal que puedan existir desajustes. Cumplimos con la bolsa por tener cinco jugadores que en su momento han sido titulares. Son cosas que le hacen bien al fútbol peruano, hay jugadores importantes que se han ido consolidando. Se debería hablar de eso y no de los partidos perdidos, sabemos de lo que podemos hacer en un mes para poder regresar a la idea de cómo jugar”.

Sobre Olivares, dijo: “Es una grata noticia verlo correr, nos llena el alma de ilusión y de alegría por él,. Es un gran chico, va a ser un gran jugador que le servirá al fútbol peruano”. Sin embargo, recién estaría listo para la pretemporada 2022.

“Para ser campeones, el 2020, éramos uno de los tres equipos que menos goles le hicieron. En la primera parte del año, estuvimos entre los dos primeros que menos recibieron goles, a estas alturas del año, va variando la defensa y va perdiendo solidez, pero tenemos un mes para poder recuperarnos”, agregó.

Roberto Mosquera también se refirió sobre Alianza Lima: “Yo no estoy para calificar a un equipo como Alianza, mi trabajo es estudiarlo y plantear un partido serio en la final para poder campeonar”.

“No vamos a tirar la toalla hasta el último partido, tenemos posibilidades remotas. He visto equipos que necesitaban pocos puntos y no lograron el objetivo. No estamos para bajar los brazos. Que estemos en la final del torneo es una cosa meritoria, pero que no vamos a pelear los partidos, eso no es así. Respetamos a los equipos y vamos a tratar de jugarlos y ganarlos”, apuntó.