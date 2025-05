¡NO VAN DE LA MANO!

Paulo Autuori habló sobre la Comisión de Apelaciones.

Sporting Cristal volvió a mostrar su versión más frágil y sucumbió con mucha facilidad ante un Universitario de Deportes arrollador, convencido de lo que quería y que en todo momento justificó el 2-0, un resultado que tranquilamente pudo haber sido más amplio. Paulo Autuori, la cabeza de los rimenses, compareció ante los medios y analizó lo sucedido en un partido donde los suyos no estuvieron a la altura.

En primera instancia, fue inevitable que le preguntaran sobre lo sucedido en la previa, donde se generó todo un revuelo mediático por la decisión de la Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol, la cual levantó la primera sanción sobre la ‘U’ y el partido pudo disputarse con hinchas en las tribunas.

Aunque el brasileño no ahondó en el tema, dejó en claro que es inevitable pensar que hay temas políticos de por medio cuando se dan este tipo de decisiones de último momento. “La última vez que estuve acá fue algo similar, yo vengo para hacer deporte, cuando se mezcla la política con el deporte, es algo que no debe pasar, no comento acerca de ello”, sostuvo.