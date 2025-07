¡NO VOLVERÍA COMO ASISTENTE!

Oscar Ibáñez asegura que es entrenador y la tiene clara.

En medio del cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el futuro del comando técnico de la selección peruana sigue siendo una incógnita. Óscar Ibáñez, actual entrenador interino, habló sobre su situación y la posibilidad del regreso de Ricardo Gareca, descartando integrar nuevamente su comando técnico.

“Cuando lo acompañé a Ricardo hasta Vélez, le dije que quería volver a dirigir. Es algo que me apasiona y para lo que me he preparado”, comentó Ibáñez, luego aclaró que no tiene intención de volver a ser asistente técnico. El ex arquero nacional ya había trabajado antes con Sergio Markarián y destacó que ahora su camino está en continuar como entrenador principal.

Sobre el vínculo con el ‘Tigre’, Ibáñez señaló que mantienen una relación cercana. “Con Ricardo hablamos seguido. El viernes estuve con Bonillo hablando de fútbol. Tenemos un cariño especial entre todos”, indicó, elogiando también el legado del DT argentino en el país. Por su parte, Ricardo Gareca rompió el silencio y dijo que, aunque no hay gestiones formales con la FPF. Su vínculo emocional y profesional con el fútbol peruano sigue intacto.