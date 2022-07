Nolberto Solano: “Juan Reynoso tiene capacidad para ser entrenador de la Selección Peruana”

Nolberto Solano, ex asistente técnico de la Selección Peruana, habló sobre el futuro DT de la Blanquirroja

Nolberto Solano, ex asistente técnico de la Selección Peruana, habló sobre el futuro DT de la Blanquirroja. ‘Ñol’ asegura que Juan Reynoso sería buena opción a tomar el cargo de entrenador de la Blanquirroja.

“Juan Reynoso tiene capacidad para ser entrenador de la Selección Peruana. Pero no sabemos si él será el elegido por la FPF. En mi opinión, tiene toda la capacidad y ya ha dirigido a algunos jugadores de la selección”, aseguró ‘Ñol’ en RPP.

El ex futbolista de Newcastle, dijo: “¿Quién no quisiera ser técnico de la Selección Peruana? He estado siete años al lado de Ricardo Gareca. Pero yo ahora no estoy ligado a la FPF, terminamos nuestro contrato el 13 de junio”.

Lamentó la salida de Juan Carlos Oblitas, cómo director deportivo: “Ha sido fundamental en su paso por la Selección. Es una persona intachable. Tuvo la visión de traer a Ricardo Gareca y tener todo el éxito que tuvo”.