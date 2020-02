Noronha no podrá tres semanas

Tiene desgarro en el muslo izquierdo el goleador del Mannucci

El delantero de Carlos Mannucci, Osnar Noronha estará de baja tres semanas luego de sufrir desgarro completo de músculo semimembranoso en muslo izquierdo en el partido con Cantolao. El goleador “Carlista” se pronunció sobre lo sucedido: “Espero que esto me fortalezca más. Probé seguir en ese momento y no daba más. Pedí mi cambio en el momento. Es una lesión importante porque en ese momento sentía mucho dolor y no podía ni pisar la pierna”, mencionó.

Por otro lado, Noronha comentó como tomó la noticia: “Me sentí triste porque no era la forma que uno quiere salir del campo y por no terminar el partido. Uno necesita estar al 100 por ciento para dar todo. No tenía indicios de lesión y al disputar un balón, gané, pero pisé mal. Tengo la convicción de que esto es para fortalecerme”, sentenció.