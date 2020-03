“Nos mata la ignorancia”

Cedrón mandó fuerte mensaje a las personas que incumplen el Estado de Emergencia

Víctor Cedrón, jugador de la César Vallejo, se manifestó a través de Facebook tras el

orden de aislamiento obligatorio y el estado de emergencia que decretó el presidente

Martín Vizcarra por el coronavirus. El futbolista hizo un fuerte llamado de atención

contra aquellos peruanos que no han acatado las medidas de prevención y también los

culpó de una posible expansión del coronavirus.

“Cuando aumenten los casos de manera exponencial en Perú y esto se haga

incontrolable, recuerda bien que no fue el gobierno, no fue el personal de salud, no

fueron los bomberos ni Essalud. No nos va matar el coronavirus, pero si la ignorancia y

la falta de empatía”, expresó ‘Vican’.