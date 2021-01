Ricardo Gareca se fue con más dudas que certezas. Parece que en su país cura mejor sus depresiones.

La MLS es la competición que habitualmente aporta la mayor cantidad de futbolistas en las convocatorias de la Selección Peruana. Esta situación ha pasado a ser un contratiempo en los planes de Ricardo Gareca y es que los jugadores tendrían actividad de forma oficial pasada las jornadas de Eliminatorias Qatar 2022 de marzo.

A pesar de que desde Videna surgió la recomendación para que los deportistas gestionen préstamos a otros clubes, esto depende de diversos factores, principalmente entorno a las medidas por la pandemia del coronavirus en el mundo.

Esto generó preocupación en el mismo Ricardo Gareca, ya que la alternativa de que algunos de los jugadores puedan entrenarse en el complejo de San Luis quedó suspendida ante un reporte de cinco casos positivos por COVID-19 en el área deportiva.

“¿Preocupa? Por supuesto. En la Videna estas medidas no dejan trabajar, entonces se complica todo”, expresó.

Asimismo, el entrenador de la Blanquirroja lamentó la posible postergación del inicio de la Liga 1. “A todos nos preocupa. Uno no pensaba que iba a volver a la misma situación, no creo que sea favorable para nadie. Es lo que toca, son resoluciones que se toman y hay que aceptarlas. No creo que favorezca nada, la gente la está pasando mal en todo aspecto, también en el económico”, aseguró.