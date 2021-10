“Nos vamos tristes por el resultado”: Claudio Bravo

Claudio Bravo, capitán de la Selección Chilena, lamentó la dura derrota de la ‘Roja’ por 2-0 ante Perú en el Estadio Nacional. El arquero de Chile confía en la recuperación de su selección en las próximas fechas de las Clasificatorias Sudamericanas.

Tras caer 0-2 ante la Blanquirroja, Bravo indicó que Chile no puede rendirse en la lucha por meterse al Mundial de Qatar. “Nos vamos tristes por el resultado, no lo esperábamos. Hicimos una primera parte buena, pero nos jugó en contra el gol a favor de ellos. Hay que seguir. La única manera de hacer las cosas bien es no bajar los brazos y volver a competir. Necesitamos puntuar. Hoy era una situación compleja. El gol de la primera parte nos pegó mucho”, comentó en Movistar Deportes.

Luego, el portero dijo que la selección chilena tiene un buen plantel, por lo que confía en ganar los próximos partidos de las Clasificatorias Sudamericanas.

“Tenemos que reaccionar. Tenemos jugadores y potencial como para obtener puntos. Hay que enfocarse en ganar el próximo partido”, declaró el portero.

La Selección jugó uno de sus mejores partidos en estas Eliminatorias, sumó 11 puntos en la tabla y se puso a tres de la zona de repechaje y a cinco de puestos de clasificación al Mundial. Pero, poco a poco. Hoy se celebra este triunfo en el Clásico del Pacífico, pero el domingo tiene otra final ante Bolivia en La Paz, aunque esa será otra historia que esperemos que también tenga final feliz y veamos otra vez ese grito contenido del ‘Tigre’ Gareca que nos tenía acostumbrados.