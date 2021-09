“Nosotros debemos darle confianza a Valera”: Gregorio Pérez

Gregorio Pérez, director técnico de Universitario de Deportes, habló en conferencia de prensa tras caer por 2-0 ante Deportivo Municipal.

¡Habló el ‘Goyo’! Universitario de Deportes cayó 2-0 ante Deportivo Municipal en el Estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 11 de la Fase 2 de Liga 1 Betsson 2021. Gregorio Pérez, director técnico del club merengue, brindó una conferencia de prensa tras la caída ante los ediles. El estratega uruguayo se refirió a los próximos objetivos de la ‘U’ de cara a la recta final del campeonato y a los errores arbitrales en el duelo ante ‘Muni’.

“Por una derrota no podemos dejar de pensar lo que queremos llevar a cabo. Cuando ganamos ante la San Martín no éramos tan buenos y tras la derrota ante Municipal tampoco somos tan malos, necesitamos ganar gran porcentaje de los puntos que quedan para lograr una clasificación a un torneo internacional”, dijo Pérez sobre el futuro de la escuadra crema.

El entrenador de 73 años habló sobre los errores arbitrales de Michael Espinoza ocurridos en el duelo ante Deportivo Municipal: “No soy de analizar los errores arbitrales. Se equivocaron como me equivoco yo. No buscar justificaciones, hay gente que analiza a los árbitros pero yo no soy quien para analizar el trabajo de ellos”.

Finalmente, el ‘Goyo’ se refirió al complicado momento futbolístico de Alex Valera: “Valera tiene una racha negativa, pero nosotros tenemos que darle confianza a él y a todos los jugadores, tenemos que mantener la tranquilidad y respaldar a los jugadores sobre todo en los momentos difíciles”.