Novick: “Tenemos la esperanza de ganar el Torneo Clausura”

Hernán Novick llenó de elogios a Piero Quispe y señaló que el cuadro crema tiene esperanzas de llevarse el Torneo Clausura. Los merengues vencieron a Grau y obtuvieron su cuarto triunfo seguido. Metiéndose de lleno en la pelea por el Torneo Clausura.

“Nosotros tenemos la esperanza de ganar el Torneo Clausura. Sabíamos que estábamos lejos pero no era imposible y estos triunfos que venimos teniendo nos dan la esperanza para poder continuar”, confesó el uruguayo en RPP.

Luego, añadió: “Sabemos que no podemos dejar más puntos en el camino y hay que encarar partido a partido. Creo que vamos agarrando más la idea del entrenador, sabemos a qué jugamos y eso lo estamos llevando por buen camino”.

Consultado por Piero Quispe, Novick expresó: “Me llamó la atención desde los primeros entrenamientos que lo vi. Tiene unas características interesantes y estoy muy contento por él. Muchas veces he hablado con Piero Quispe. Le dije que me hacía acordar a mí cuando empecé porque también me faltaba gol y eso va a ser muy importante en su carrera. Es algo que tiene que ponerse en la mente, llegar más al área”.

Además, el volante de 33 años, dijo: “He jugado varios partidos junto a Piero Quispe. Me siento muy cómodo jugando con él, tener a alguien que juegue como él te va a facilitar las cosas”.