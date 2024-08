Nuevo DT de UCV: Luis Hernández habló sobre Cueva y Guerrero

El nuevo entrenador ‘poeta’ habló sobre ‘Chicho’ Salas, el fichaje de Christian Cueva y Paolo Guerrero

Luis Hernández fue presentado por la Universidad César Vallejo como su nuevo DT, tras la renuncia de Guillermo ‘Chicho’ Salas. El club trujillano anunció por redes sociales la incorporación de Hernández al plantel .

“Nos complace dar la bienvenida a Luis Hernández como el nuevo Director Técnico del Club UCV, un hombre que no solo conoce nuestras raíces, sino que también comparte nuestros sueños y aspiraciones”, indicaba el comunicado del club ‘poeta’. “Estamos convencidos de que bajo su liderazgo, el Club UCV retomará la senda del éxito”, se lee en el post.

Previo a su debut en los banquillos, Hernández habló sobre la situación en torno a ‘Chicho‘ Salas y Cueva. “Es un tema del cual estoy completamente ajeno. He llegado al primer equipo y no están ‘Chicho’ ni Cueva, así que no tengo ningún comentario particular de la situación”, sentenció ‘Manzanita’.

Además, agregó que respeta a tanto a Salas como a Cueva debido a su pasado como futbolista. “Respeto mucho a ‘Chicho’ porque hemos sido compañeros. Respeto mucho a Cueva, porque lo he enfrentado muchas veces“, señaló.

Asimismo, evitó pronunciarse sobre el caso Paolo Guerrero y mencionó que estás preguntas deben ser hechas al presidente de la institución. ““He llegado acá y Paolo no está. La anterior y esta son preguntas que se le tiene que hacer a Richard Acuña”, indicó Hernández.

También puedes leer:

El inicio de la “Era Luis Hernández”

El debut de Luis Hernández será ante el Sport Boys en el Estadio Mansiche de Trujillo el viernes 16 a las 3:15 p.m. Los ‘poetas’ necesitan con urgencia los tres puntos para alejarse de la zona de descenso. Su último partido fue ante Cusco FC por 2 a 1, el único gol de Vallejo fue anotado por Jairo Vélez.

Puedes leer: Equipo de Kalmar AIF FK se rapa en solidaridad a su capitán con cáncer