“Nunca insulté, que eso quede claro”

Comizzo reconoce que se equivocó, se disculpó con Rafo Castillo, pero no le aceptó. “No soy rencoroso”, señala.

En los últimos 15 minutos del partido entre la ‘U’ y Grau, las cosas en la banca de suplentes se calentaron. Y es que, Comizzo al ver que su equipo estaba perdiendo, empezó a hablar en voz alta y dijo que ‘el rival no juega a nada y que solo sabe hacer contragolpes’.

Estas fuertes palabras causaron malestar en los piuranos, en especial de su entrenador Raffo Castillo, quien no ocultó su molestia luego de acabar el cotejo. A todo esto, Ángel Comizzo señaló que se acercó al estratega nacional para disculparse, pero este no se las aceptó.

“Yo me equivoqué, intenté pedir disculpas a Rafo para luego hacerlas públicas. En cancha se las ofrecí a Manco y me aceptó. Los que hemos jugado al fútbol sabemos que tenemos algunas reacciones, la mía no fue la mejor, me intenté disculpar con Rafo personalmente y no las aceptó. Yo quería hacerlo con él en persona y luego públicamente, nunca hubo insulto y eso que quede claro. Para mí queda allí, pensé que como hombre de fútbol recibiría mis disculpas, a veces pasa este tipo de cosas y lamentablemente no reaccionaron bien, yo no soy rencoroso para nada”, dijo Comizzo, quien es muy conocido en el país por su forma de ser.

DATO

En la ‘U’ señalaron que, Comizzo hizo oídos sordos al interés de Vasco Da Gama por él, pues quiere seguir y ser campeón. De momento, el entrenador tendría todo listo para seguir en el 2021.