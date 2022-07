Nunes: “El sentimiento de Universitario es algo que no se puede explicar”

Jorge Amado Nunes, ex volante de Universitario de Deportes, habló sobre su paso por el cuadro crema y recordó la eliminación de Perú

“Desde afuera sabes qué es Universitario y qué representa en el fútbol sudamericano. Pero, totalmente distinto es cuando lo vives por dentro. El primer día que llegue a la revisión médica en el Lolo Fernández, fue algo que me marcó mucho porque vi al hincha pendiente de lo que pasa con su equipo. El sentimiento de Universitario es algo que no se puede explicar, lo tienes que vivir para darte cuenta de la inmensidad que tiene la ‘U’”, dijo para GOLPERU.

Tiene un cariño muy importante a la ‘U’: “A Universitario lo pongo en el primer lugar de mi carrera, me tocó vivir en un club muy importante. Yo he recorrido varios países y he estado en muchos equipos, pero en la ‘U’ los hinchas dejan de ir al cumpleaños de su madre por ir al estadio”.

Sobre la no clasificación de Perú a la Copa del Mundo 2022: “La eliminación de la selección peruana me dolió por la forma en que se dio. Los muchachos venían haciendo una segunda rueda extraordinaria que les permitió llegar al repechaje”.