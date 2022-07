Oblitas anuncia que no seguirá en la FPF por falta de reciprocidad

En un comunicado de prensa, el exdirector deportivo aseguró que no encontró reciprocidad de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para continuar con el proyecto.

A través de un comunicado, Juan Carlos Oblitas dio a conocer que -al no encontrar reciprocidad desde la Videna- no continuará como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), para continuar con el proyecto deportivo que inició hace siete años.

“El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de Director Deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días, por el cariño y respeto que le tengo a la institución”. Inicia el documento.

Tanto el contrato de la Dirección Deportiva de la FPF como la del comando técnico de la Selección Peruana culminaron al término del repechaje a Qatar 2022. Claro, estos automáticamente se extenderían en caso el combinado nacional hubiera clasificado al Mundial. No obstante, al no conseguirse ese objetivo, se debía pasar a una renovación, la cual no llegó a concretarse.

Juan Carlos Oblitas estuvo en la conferencia de prensa que dio Ricardo Gareca el último martes 19 de julio. Donde dio a conocer las razones por las que no continuó al mando del combinado peruano. Desde su asiento, no pudo negar la congoja que le produjo la salida del DT.