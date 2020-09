“Oblitas fue como mi papá”

Ex crack ecuatoriano lo recuerda cuando fue su entrenador en Liga Deportiva Universitaria (LDU)

Escribe: CARLOS HERNANDEZ

Son las cinco de la tarde y le escribo un mensaje por WhatsApp. Me dice que lo llame más tarde. Lo llamo y lo primero que me responde es: “Hola mi hermano peruano, como estas”. Me río y le digo que todo bien. Me pregunta en que diario trabajo y me dice que cuando quiera empezamos la entrevista, yo le digo que la charla forma parte de ella y se mata de risa. Me sorprende su humildad, yo lo tenía como un jugador serio y que no hablaba mucho. Edison Méndez charló con Todo Sport y contó su deseo de poder dirigir algún día en el fútbol peruano, anécdotas con Juan Carlos Oblitas y vivencias junto a Jefferson Farfán y Reimond Manco.

1.- ¿Cómo te va en tu nueva etapa como asistente técnico?

Ahorita estoy trabajando con Jorge Montesino en el Nacional, un entrenador que fue asistente con Diego Coca en Racing. Estamos con Giovanni Ibarra y un grupo de ex jugadores.

2.- ¿Para ser entrenador hay que haber sido futbolista?

No te garantiza el éxito. Primero tiene que gustarte y tener convicción. Haber compartido con entrenadores, buenos, malos y regulares ayuda.

3.- ¿Cómo se maneja la disciplina en un vestuario?

Bueno, hay formas de corregir. Hay que irles enseñando. Hay algunos que a la primera falta le cortan las alas, no hay que ser así. Hay que ser como un padre y ver que lo lleva a ser indisciplinado. Por más bien que juegues no llegarás a nada.

4.- ¿Te gustaría dirigir en el fútbol peruano?

Uff, sería una alegría. Perú es país hermoso para vivir. Sería un gusto volver a compartir con mis hermanos peruanos, ya compartimos muchos partidos en contra jaja.

5.- Tú eras uno de los jugadores que más le marcaba goles a Perú…

Jajaja. Jefferson siempre me decía eso. Era un clásico. Perú siempre fue una selección muy poderosa.

6.- ¿Eras amigo de Farfán en el PSV?

Muy buenos amigos, todavía nos escribimos, compartimos muchas cosas.

7.- ¿Y por qué te peleaste con él en Quito?

Jajaja. Ya sabía que me ibas a preguntar eso. Son calenturas del momento, justo había acabado el partido y celebramos y él lo tomó a mal. Jefferson pensó que nos estábamos burlando y me encaró, yo lo trataba de calmar diciéndole que nada que ver, pero ahí quedó todo. Luego le escribí y quedamos bien.

8.- ¿Cómo fue jugar con Farfán?

Olvídate. Hemos campeonado al último minuto, le ganamos al mejor Arsenal de los últimos años. Lo he visto marcar goles de tiro libre. Jefferson es ídolo en PSV.

9.- Yo viví en Ecuador dos años y seguí de cerca la campaña de LDU en el 2005. ¿La recuerdas?

Claro, con Juan Carlos, el Ciego era nuestro entrenador. Ese equipo volaba, gran persona. Nos acogió muchísimo.

10.- ¿Cuál fue la clave para que ese LDU vuele? Porque todos sus partidos acababan con más de tres goles a favor de ustedes…

El grupo se acopló bien a Oblitas. LDU era un equipo con mucha experiencia, estaba Alex Aguinaga, Ariel Graciani, el Chorri Palacios. Jugadores de selección, Elkin Murillo también. Pero el profe supo manejar bien ese grupo donde había mucha jerarquía. De esa manera uno valora más el trabajo del entrenador, porque manejaba jugadores de buena trayectoria. Era un trabajo en conjunto de los dirigentes, comando técnico y los jugadores.

11.- En mi memoria está ese partido que ustedes juegan contra River en el 2005

Ese partido lo perdimos un poco porque ellos nos hacen un gol acá. Eso nos dificultó allá. Pero en Argentina hicimos un buen partido. Golazo del Chorri que fue comenzando el segundo tiempo, cuando ningún hincha de River se lo esperaba. Faltando diez nos expulsan a Ambrosi, pero nunca renunciamos, Ellos tenían a Mascherano y Marcelo Salas.

12.- ¿Cómo era la relación que tenían con Oblitas?

Éramos sus hijos. Había un grupo que nos decían “los negritos”, estaba Neisser Reasco, Franklin Salas, la Sombra Espinoza y yo. Jaja “los negritos”. Cada vez que venía de Perú nos traía chocolates, perfumes y obsequios. Le teníamos un gran aprecio al profe.

13.- ¿Cómo ves al Perú de Gareca?

Gareca le dio ese salto de calidad que a Perú le faltaba. Vi su trabajo en Vélez y ustedes acertaron con él.

14.- ¿Crees que le pase lo mismo que con Bolillo Gómez y Luis Fernando Suarez, que en su segundo proceso lo sacaron?

Las eliminatorias son complicadas. Ni Ecuador ni Perú son Argentina, tampoco Uruguay que apenas empiezan ya está en el mundial. A veces se gana y a veces se pierde, hay que comprender los procesos.

15.- ¿Cómo lo ves a Ecuador?

Hay bastantes jugadores jóvenes como Caicedo, Méndez, Perlaza de LDU. Aimar también. Hay que armar un buen equipo. Los difíciles son Brasil, Argentina, Uruguay, Perú y Chile.

16.- ¿Cuál fue el secreto para que los clubes de Ecuador empiecen a competir?

Que se contrató muy buenos entrenadores. Liga trajo a Oblitas, a Bauza, a Fossatti, Emelec a Jorge Habegger. Barcelona a Rubén Insúa. Ellos aportaron mucho al fútbol ecuatoriano.

17.- Ahí también se arma la camada del mundial del 2006…

Varios jugamos en la sub 17 como Franklin Salas, Iván Kaviedes, Neisser Reasco y se unió todo el país. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores.

18.- ¿Y cómo hicieron para tener una buena selección de menores?

En Ecuador se hizo un torneo de las reservas en el 98 de todos los clubes y salieron varios jugadores. También hubo una buena alimentación, buenos viajes en avión y dio resultado, porque eso fuimos al mundial de Alemania 2006. También se invirtió en tecnología y buenos preparadores físicos.

19.- ¿Qué pasó en ese mundial contra Inglaterra en octavos?

Te digo la verdad, algo que nunca se lo dije a nadie. Le teníamos miedo a Inglaterra. Estábamos asustados. Tener historia en mundiales pesa, tenía a Beckham que al final marcó la diferencia.

20.- ¿Llegaste a jugar con Reimond Manco?

Si claro. Vivíamos en el mismo edificio, imagínate que nos íbamos en el mismo carro cuando salíamos de entrenar, él llegó siendo peladito, con 17. Un diez recontra talentoso.

21.- ¿Por qué crees que no triunfó?

Tuvo una lesión y eso lo perjudicó bastante. A todos les gustaba Reimond. Tanto al cuerpo técnico, dirigentes y hasta a los jugadores les encantaba. Tenía personalidad para jugar, pero esa lesión le dificultó su adaptación en Europa.

22.- ¿Qué opinas de Ronald Koeman, fue tu entrenador en PSV?

Él es muy querido en Barcelona por lo que hizo como jugador, junto a Jefferson lo disfrutamos en el PSV, se lleva bien con los jugadores.

23.- ¿Cómo hacías para comunicarte en Holanda?

Koeman habla español. A todos los latinos nos pusieron a estudiar el holandés y bueno, también hablo inglés un poco, así que eso me servía para comunicarme.

24.- ¿Qué fue lo más hermoso que te pasó en el fútbol?

Ir a un mundial con mi país, no hay nada más hermoso que cantar tu himno en un mundial.

25.- Gracias Edison

A ti. Y un saludo enorme a todos los peruanos