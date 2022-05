Oblitas sobre caso Byron Castillo: “Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú”

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Selección Peruana, habló sobre el caso de Byron Castillo y la posible eliminación de Ecuador del Mundial

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Selección Peruana, habló sobre el caso de Byron Castillo y la posible eliminación de Ecuador del Mundial. El ‘Ciego’ señaló que la ‘blanquirroja’ está concentrada en el repechaje pero puede haber la opción del reclamo de Chile que beneficie a Perú.

Asegura que la dirección deportiva de la Selección Peruana no harán ninguna declaración: “Eso lo está viendo el departamento legal. Desde la Dirección Deportiva, que es mi área, y en ella se incluye el cuerpo técnico, no haremos ninguna declaración”, dijo en entrevista con ‘La Tercera’.

Sobre la lista para viajar a Barcelona para enfrentar a Nueva Zelanda en Amistoso Internacional: “Nosotros ya tenemos lista la logística para viajar a fin de mes a Barcelona, jugar allí un amistoso con Nueva Zelanda y, cuatro días antes del partido del repechaje, viajar a Qatar. No podemos pensar en otra cosa. Si la FIFA falla antes, veremos, pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial”, recalcó Juan Carlos Oblitas.

Si la FIFA decide sacar a Ecuador del cuarto puesto de las Eliminatorias por el caso de Byron Castillo. La Selección Peruana pasaría a ser el cuarto representante de Conmebol con mejor puntaje del torneo. Colombia quinto (repechaje) y Chile sería sexto. Un caso que se presenta como “una posibilidad”, según considera Juan Carlos Oblitas.

“Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Sí, es una posibilidad. No es lo ideal, deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico. No olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia. Por eso lo mejor en este momento es esperar con cautela a ver el fallo final que, insisto, ojalá que sea rápido”, manifestó.

Ahora la ‘blanquirroja’ tiene planificado viajar el 28 de mayo a Barcelona para comenzar sus entrenamientos con miras al repechaje. Como sabemos el 5 de junio, ellos tendrán un amistoso internacional ante Nueva Zelanda y el 13 de junio se medirá a Australia o Emiratos Árabes Unidos por la clasificación al Mundial Qatar 2022.