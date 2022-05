Oblitas sobre la continuidad de Gareca: “Ricardo no se irá fácil”

El Gerente Deportivo de la Selección Peruana, Juan Carlos Oblitas, llenó de elogios al técnico de la Bicolor y confesó haberle dicho que no se irá fácilmente

El Gerente Deportivo de la Selección Peruana, Juan Carlos Oblitas, llenó de elogios al técnico de la Bicolor y confesó haberle dicho que no se irá fácilmente de la Bicolor. Perú está a un paso de meterse a su segunda Copa del Mundo de forma consecutiva bajo la tutela de Ricardo Gareca.

Oblitas expresó lo siguiente: “Ricardo está en el top y es parte de la historia del fútbol peruano. Por eso, yo le he dicho a él que de acá no se va a ir tan fácilmente porque en ningún otro lado se va a sentir como acá. Ricardo se siente cómodo y se le quiere; eso, para un técnico, es impagable. El cariño de la gente, empatía con él y el grupo de jugadores”.

Además, señaló lo siguiente sobre el partido: “Tengo fuerzas para seguir un proceso más. De la cabeza estoy bien, y mientras esté bien de la cabeza puedo aportar. Eso sí, o hacemos un trabajo integral o todo se va al tacho. No podemos perder todo lo avanzado”.

OBLITAS Y GARECA, DESDE EL 2015.

En ese sentido, el Ciego manifestó lo siguiente sobre el gol no cobrado a Trauco en Uruguay: “Están en los audios del VAR, desgraciadamente las imágenes del VAR daban la impresión que el arquero retrocede pero en las imágenes del VAR no lo muestran de ese modo. Pero bueno, lo más importante fue que el juez de línea la vio adentro y gritó el gol. Error del árbitro es pararlo y del línea no ir al medio y gritar gol”.

LA BLANQUIRROJA A UN PASO DEL MUNDIAL

La Bicolor disputará el repechaje intercontinental el próximo 13 de junio en el Ahmad Bin Ali Stadium ante el representante de la Confederación Asiática de Fútbol.