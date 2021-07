“Odio perder, pero disfruta tu título”

Neymar no ocultó su alegría por Messi tras ganarle la Copa América.

Neymar abandonó el campo del estadio Maracaná de Río de Janeiro con lágrimas en los ojos luego de perder (1-0) la final de la Copa América con Brasil ante Argentina. Sin embargo, minutos después, regresó al césped para abrazar a Lionel Messi, su buen amigo, quien consiguió su primer título con su selección.

En medio de una amena charla fueron captados Lionel Messi, Neymar y Leandro Paredes en los pasillos del estadio Maracaná, que generó buenos comentarios tanto para brasileños y argentinos.

Tras esto, ‘Ney’ dedicó este mensaje a la ‘Pulga’ en sus redes sociales: “Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a convivir. Mi amigo y hermano Messi“, se lee.