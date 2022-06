Oficial: Edison Flores es nuevo jugador del Atlas de México

El volante nacional, Edison Flores, retorna a la Liga MX tras su paso en el DC United de la MLS

¡Y un día volvió! El mediocampista de la Selección Peruana, Edison Flores, fue oficializado como refuerzo de Atlas de México. El actual bicampeón de la Liga MX suma a un nuevo peruano a sus filas aparte de Anderson Santamaría.

Volver a México fue un pedido expreso del jugador, pues desea volver a su mejor nivel en un fútbol que ya conoce.

Contigo y @uniclickmx, seguiremos escribiendo más historia, Edison Flores. ❤️🖤 Bienvenido al Bicampeón del Fútbol Mexicano. 🗞️: https://t.co/CPMcg35Tyx pic.twitter.com/NR5M9fTDSB — 🎖Atlas🎖FC🎖 (@AtlasFC) June 23, 2022

El ex Monarcas Morelia ya había confirmado hace poco su llegada a tierras aztecas: “Estoy contento y feliz de llegar al actual bicampeón del Fútbol Mexicano. Y a la fiel afición ‘Rojinegra’, decirles que siempre me voy a esforzar al máximo. Que mis cualidades como futbolista son dejarlo todo por el equipo al que represento y que con Atlas FC no será la excepción”, señaló.

La transacción se hizo entre clubes y demoró un poco por la participación de Perú en el repechaje a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El ‘Oreja’ disputó tres temporadas en la MLS, donde marcó tres goles y dio ocho asistencias en 41 partidos disputados. Además, de que en su último paso en la liga mexicana con el Monarcas supo gritar goles en 12 oportunidades, con 45 presentaciones.

