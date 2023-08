Olga Carmona: De ganar el Mundial a perder a su padre

La autora del gol que le dio el Mundial Femenino a España, Olga Carmona, perdió a su padre el mismo día de la celebración.

Olga Carmona pasó de ganarlo todo a perderlo el mismo día. El 20 de agosto, el padre de la jugadora española falleció pocas horas después de consagrarse campeona del mundo. Esta lamentable noticia la comunicó la Federación Española de Fútbol (RFEF) en sus redes sociales.

“La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”.

Ante este duro golpe, Olga Carmona compartió un bonito mensaje dedicado a su fallecido padre:

“Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”.

Ese día, Olga se merecía celebrar con sus compañeras la gran hazaña de consagrar a España por primera vez como campeón del Mundial Femenino. Sin embargo, la vida fue injusta con la autora del gol que hizo feliz a millones de españoles como en 2010.

Tras el inmenso apoyo por la pérdida de su padre, Olga Carmona publicó este mensaje en sus redes sociales:

“No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida”.

“Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá”.

En la celebración del gol de Olga Carmona, la defensa del Real Madrid mostró un mensaje en su camiseta. Este iba dedicado a la madre de su mejor amiga que murió recientemente.