Oliver Sonne es el personaje con más cantidad de búsqueda en Google

Oliver Sonne todavía no ha hecho su debut, pero es el más buscado

Oliver Sonne se ha convertido desde hace meses en el más buscado de Google en el país.

Desde su primer arribo al Perú, el danés con raíces peruanas ha sido la sensación en el público futbolero del Perú. Incluso una de las razones de la molestia de los fanáticos de la selección con el ahora ex técnico, Juan Reynoso, era no incluirlo dentro de los once parra que al menos viera su potencial y qué aspecto podría complementar al juego que se tenía.

De acuerdo a información del periodista Luis Carrillo Pinto, el futbolista ha sido el personaje con mayor número de búsquedas en Google desde su llegada al territorio peruano, los motivos de su nombre en el buscador más conocido del mundo de seguro que fueron los siguientes: jugadas, si tiene familiares peruanos, si sus raíces peruanas provienen de familiares que vivieron en Oxapampa, entre otros.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.