Omar Merlo: “Me llevo momentos que estarán en mi memoria toda la vida”

A través de sus redes sociales, el argentino Omar Merlo agradeció a toda la familia de Sporting Cristal por estos cinco años que vistió la camiseta celeste. El zaguero aseguró que se lleva lindos momentos de Perú y que estarán siempre presentes en su memoria toda su vida.

“Hoy me toca despedirme y no sé cómo agradecer a tantas personas, 5 años hermosos, ¡5 años inolvidables! Me llevo momentos que estarán en mi memoria toda la vida, me llevo a la peruanita más linda (mi hija) y me llevo infinitos de mensajes de cariño y la amistad de mucha gente que nos ha ayudado y nos han hecho sentir en casa, así como nos pasó cuando estuvimos en Chile”, sostuvo Merlo en su cuenta de Instagram.

“Mi familia y yo nos vamos felices y eternamente agradecidos… A mis compañeros y a toda esta familia que compone Cristal les deseo el mayor de los éxitos y siempre voy a estar haciendo fuerzas por ustedes como un hincha más. Y por último a esta hinchada, increíble haber recibido tanto amor por parte de ustedes. ¡Fuerza Cristal!”, mencionó el argentino.

Redactado por: Miguel Casana