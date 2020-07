“Orejas” no fue el héroe

DC United perdía con el peruano en cancha, salió y su equipo logró el empate.

El D.C. United solo pudo rescatar un punto en su duelo ante el New England Revolution por el grupo C del torneo MLS is Back, tras un pobre desempeño. El peruano Edison Flores jugó hasta el minuto 69, minuto en que fue cambiado.

El cuadro capitalino lució muy timorato en los primeros minutos y quienes parecían estar más cerca de adelantarse eran los “Revs”. El “Orejas” poco pudo hacer para hilvanar jugadas de peligro hacia el arco contrario.

Ya en el segundo tiempo, el dominio de New England Revolution se cristalizó en el gol del polaco Adam Buksa a los 51 minutos. El técnico Ben Olsen sacó a Edison Flores y colocó al delantero argentino Federico Higuaín, hermano mayor del “Pipita”, quien le terminó dando resultado pues logró el 1-1 al minuto 73.

D.C. United se ubica tercero con 2 puntos, mientras que Toronto FC y New England Revolution están arriba con 4. Si no logra aventajarlos, les bastaría con vencer a Montreal Impact (último con 0) para quedar tercero con 5 puntos y con muchas probabilidades de avanzar a la siguiente fase.