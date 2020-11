‘Orejitas’ por la mañana

Edison Flores también entrena hoy en la Videna.

Se generaron muchas dudas sobre Edison Flores, quien no estuvo en las primeras dos fechas de las Eliminatorias, su club DC United no lo soltó. Ahora, las cosas cambiaron porque su equipo cayó ayer 3-2 ante Montreal y se quedó sin opción de llegar a los Play Off de la MLS. Ante esto, ‘Orejitas’ tendrá el permiso para unirse a los trabajos de la selección peruana.

Hoy debe llegar Flores a Lima junto a Alexander Callens. Otro seleccionado que ya pisó suelo peruano es Aldair Rodríguez, quien llegó ayer por la tarde-noche.