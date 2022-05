Orlando City sin Gallese clasificó a los cuartos de final de la US Open Cup

Sin Pedro Gallese, Orlando City clasifico a los cuartos de final de la US Open Cup tras vencer en penales al Inter de Miami

Sin Pedro Gallese, Orlando City clasifico a los cuartos de final de la US Open Cup tras vencer en penales al Inter de Miami. El seleccionado peruano no pudo estar en este encuentro, ya que no fue convocado.

Inter de Miami se adelantó en el marcador a los 94′ del tiempo extra, gracias al gol de Jean Mota. Pero el empate llegó a los tres minutos después por parte de Facundo Torres y mandó el partido a la definición de penales.

El equipo de Gallese estuvo preciso en los penales, porque anotó en los cuatro intentos. Mientras el cuadro de Miami falló el segundo y tercer penal. Ahora el Orlando City clasifico a los cuartos de final de la US Open Cup y espera rival en la siguiente fase.