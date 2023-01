Orlando Núñez: “Los trabajos están siendo bastante fuertes, en el aspecto físico y en el táctico”

El nuevo lateral de Binacional, Orlando Núñez, habló con un medio deportivo acerca de los trabajos de pretemporada del ‘Poderoso del Sur’. El defensa nacional de 23 años, destacó la rápida compenetración del equipo.

“Los trabajos están siendo bastante fuertes, en el aspecto físico y en el táctico. Nosotros tenemos muy buena predisposición para afrontar el torneo local e internacional. El equipo se entiende muy bien, la asociación es perfecta y estamos muy unidos. Nos hemos adaptado a la idea de juego y creo que este año vamos a dar la sorpresa”, declaro.

Además, Núñez habló acerca de cómo está afrontando el factor de la altura: “La primera semana me costó bastante, me ahogaba muy rápido. Ya vamos a cumplir tres semanas de pretemporada, y me estoy adaptando antes de lo previsto. Vengo trabajando de la mejor manera, para tener un buen rendimiento”, concluyó.