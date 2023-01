Óscar Belinetz es nuevo refuerzo de UTC para la Liga 1 2023

La Universidad Técnica de Cajamarca continúa reforzándose con la mirada puesta en el inicio de la Liga 1. En ese sentido, UTC confirmó el fichaje del atacante santafesino Óscar Belinetz, quien llega procedente del Club Atlético Brown de la Primera Nacional de Argentina.

“¡Refuerzo de gol! El delantero argentino Óscar Belinetz viene para reforzar al gavilán. El jugador de 28 años ya se encuentra trabajando a la par del equipo en la pretemporada. ¡Juntos volaremos alto! “, indicó el cuadro cajamarquino a través de sus redes sociales (Twitter).

Durante la temporada 2022, Belinetz disputó 24 partidos con la camiseta de Brown de Adrogué y convirtió cinco tantos: Agropecuario (1), Instituto (1), Estudiantes de Rio Cuarto (1), Temperley (1) y Gimnasia de Jujuy (1). Previamente, el delantero defendió los colores de Colón de Santa Fe, Atlético Paraná, Barnechea (Chile), entre otros.

Hasta el momento, UTC ha confirmado las contrataciones de Jonathan Medina (ex Alianza Lima), Patrick Zubczuk (ex Cienciano), Erinson Ramírez (ex ADT), Matías Abisab (ex Cusco FC), Joel Sánchez (ex FBC Melgar), Rely Fernández (ex Carlos Mannucci), Joao Ortiz (ex Carlos Mannucci), Pedro Requena (ex Carlos Stein), Juan Cruz Randazzo (ex CA Estudiantes) y Gianmarco Gambetta (ex Cantolao).