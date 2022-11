Óscar Romero: “El que maneja los derechos de televisación es el Estado, no la Federación”

El presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, Óscar Romero, se refirió al documento que la Federación Peruana de Fútbol envió el fin de semana a los clubes

Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, se refirió al documento que la Federación Peruana de Fútbol envió el fin de semana a los clubes.

“Hemos estado en comunicación con diferentes clubes y con los que hemos conversado no van a firmar y van a hacer llegar una carta a la Federación en ese sentido. Lo que pretende realizar la Federación es que reconozcan un estatuto a través de una declaración jurada y eso no lo contemplan para ninguna asociación”, mencionó Romero para Radio Ovación.

“Los clubes han ganado deportivamente su derecho a continuar jugando en el campeonato de Primera en el 2023, ahora quieren que si no firmo un documento reconociendo una serie de obligaciones no participas en el torneo, entonces para qué he participado en el torneo de 2022”, indicó.

“Si me dice quiénes serían los primeros en firmar esta declaración jurada seguro serían los miembros que forman parte de la Junta Directiva de la Federación, de ahí los demás lo pensarían mucho. Esto no es juego, esto ya salió del tema fútbol, la Federación no es el presidente, es una asociación civil sin fines de lucro”, sostuvo.

Asimismo dijo: “¿En qué parte legal normativa dice que la FIFA, la Conmebol y las Federaciones son dueños de los derechos de televisación? El que maneja este tema es el Estado, no la Federación, no la Conmebol, no la FIFA”.

