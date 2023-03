Óscar Romero: “Estamos viendo una luz de justicia”

Óscar Romero, presidente de la ADFP, habló acerca del allanamiento produjo en La Videna y señaló que el directorio de la FPF debería empezar a colaborar con la justicia.

“Tomamos público conocimiento acerca del allanamiento de parte del Ministerio Público, nosotros empezamos con las denuncias tras una asamblea de los clubes donde se nos permitió los poderes para todo lo efectuado. En este caso por la denuncia de investigación criminal, han creído conveniente esta diligencia de allanamiento a la FPF”, señaló Romero.

El directivo de la ADFP, manifestó que “cuando fueron declarando los representantes de los clubes, abrieron otros delitos más, todo esto ha incrementado las acciones ilícitas dentro de organización criminal”.

Romero dio su impresión tras lo sucedido: “Estamos viendo una luz de justicia. Agradezco a los clubes que nos otorgaron la confianza para iniciar estas acciones. Siempre he pedido al señor presidente de la FPF que llame a los presidentes de los clubes y puedan conversar acerca de los estatutos. Ahora le pido a él y al directorio de la FPF, que se pongan a disposición de la Fiscalía y que declaren, o que sean colaboradores eficaces. Si se está efectuando un allanamiento es por que algo debe haber. Creemos que esto está iniciando con acciones firmes”.

Acerca de los derechos de televisión, mencionó que “en qué parte del reglamento señala que si no dejo entrar a las cámaras de tal o cual operador se declara el Walk Over. Qué tiene que ver eso con el deporte. Hace mucho tiempo espero un pronunciamiento de la Conar, ellos son los únicos que pueden suspender un partido, no un tercero. Quisiera saber en qué parte del reglamento está esto.