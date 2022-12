Óscar Romero: “Lo que está haciendo el señor Lozano es dividir a los clubes”

El presidente de la ADFP, Óscar Romero, se refirió a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está dividiendo a los clubes peruanos respecto a los derechos televisivos

El presidente de la ADFP, Óscar Romero, fue claro y directo al calificar que la FPF “está destrozando el sistema del fútbol peruano”, al dividir a los clubes acerca del tema de los derechos de televisión, el cual tiene posiciones encontradas.

“Tenemos conocimiento que hay clubes que han renovado con el Consorcio, la pregunta en general es la siguiente, a los clubes que la FPF les está diciendo que la empresa que va a comercializar los derechos. ¿Ya les habrán dado algún adelanto? luego se comunicó que se daría dinero para infraestructura de clubes, ¿Ya se los dieron? Luego les dijeron que se les daría el 20% más de los contratos que tienen los clubes, ¿se los dieron? Por ahora no hay nada. En la vida, los presupuestos se deben dar con la realidad. La misma es donde recibo un pago. Si recibo un sol al mes, me puedo presupuestar con ese sol, sino tengo nada, no puedo avanzar. Los clubes deben vivir con la realidad y tener claro, quién me va a pagar”, dijo Romero para Radio Ovación.

“Esto está destrozando el sistema del fútbol peruano. Está dividiendo a los clubes. Son 19 clubes que opinan distinto. Acá no se imponen opiniones o decisiones. Pero lo que está haciendo el señor Lozano es dividir a los clubes. Si quieren partir el campeonato, no es solo eso, lo van a paralizar. No están midiendo la trascendencia de este tema”, sostuvo.

Redactado por: Miguel Casana