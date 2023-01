Óscar Romero: “Renuncie señor Lozano, le está haciendo daño a todos y se está complicando más”

El presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), el señor Óscar Romero, arremetió contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano.

Romero aseguró en dialogo con Ovación que Lozano habría hablado con un grupo de equipos para devolverle los derechos de transmisión a cambio de que Romero no continue como presidente de la ADFP. Además, reveló que Lozano le ofreció meses atrás formar parte de la junta directiva, algo que Romero rechazó.

“Ha habido una reunión entre 3 clubes con el presidente de la FPF, ese es un tema de los clubes con el titular de la Federación, qué tendría que ver Óscar Romero. Hasta donde tengo entendido, supuestamente la Federación entregaría la Liga a los clubes, pero que no participe la ADFP y que Óscar Romero no esté y que retiren las denuncias”, afirmó el titular de la ADFP.

“Invito a 1190, a Directv y a Best Cable a la Asociación y les voy a enseñar documentos que no está bien lo que están haciendo porque los están comprometiendo, lamentablemente en acciones ilegales que van a configurar delitos, más transparente que eso no hay. Si el presidente va a condicionar que va a entregar la Liga a los clubes a que saquen a Romero, qué tiene que ver Romero, él quiere matar al mensajero y no el mensaje. Uno de los problemas de Lozano con el señor Romero es que yo no le acepté ser miembro de su junta directiva para estas elecciones. Me dijo que sacaba a la señora Gisella Mandriotti y yo entraba por ella. De testigo de esa reunión el 26 de julio está Percy Alcalá”, agregó.

Finalmente, fue tajante y pidió que Lozano deje la presidencia de la FPF. “Renuncie señor Lozano, le está haciendo daño a todos y se está complicando más. Usted cree que se arregla todo diciendo que se vaya Óscar Romero, qué importante es Óscar Romero para que se vaya y entreguen la Liga o le retiren la denuncia”.