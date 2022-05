Ovelar: “El año pasado peleamos el descenso y ahora damos de que hablar”

El jugador mencionó el estilo de juego con Hernán Lisi y el próximo duelo frente a Sport Huancayo por la jornada 13 de la Liga 1 Betsson.

Roberto Ovelar, jugador de Deportivo Municipal, habló acerca de la buena campaña del equipo a pesar de las últimas dos derrotas.

”Estamos haciendo una buena campaña. El año pasado nos encontrábamos peleando el descenso, no fue nada fácil. Ahora estamos dando de que hablar y eso se debe al compromiso que tenemos como equipo”

Aseguró Ovelar en GOLPERU.

El atacante siguió: ‘‘A mí siempre me ha gustado salir a jugar y ser un apoyo para el equipo en los clubes donde he estado. Y eso en Muni se ha notado bastante. Tenemos jugadores por fuera que son muy rápidos y a mí me toca dejar el espacio para que el compañero pueda ocuparlo”.

Sobre la derrota frente a FBC Melgar dijo que ‘‘El último partido contra Melgar hemos cometido algunos errores. Nos falta más agresividad en algunos sectores, pero aquí los 11 atacamos y defendemos”.

”Pienso que cayó bien porque veníamos de perder un partido donde la idea era ganar. No salieron las cosas como queríamos y creo que (el descanso) nos hizo bien para corregir todo lo que nos pueda ayudar a emprender nuevamente ese camino que veníamos haciendo durante casi diez fechas. Así que, le sacamos provecho de cara al próximo partido”.

Además, mencionó a su entrenador Hernán Lisi: ”El profe me dice que no regrese tanto a defender, pero a mí me nace hacerlo y me da esa libertad. Siempre lo hablo con él”.

Finalmente, sobre el próximo encuentro ante Sport Huancayo dijo que ”Nos preocupamos solo por nosotros. Ellos tienen que estudiar todos nuestros aspectos que estamos haciendo y las fortalezas que tenemos. Saldremos a buscar el partido y a recuperar nuestra racha ganadora”.