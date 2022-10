Pablo Lavandeira: “Tengo mucho respeto al plantel de jugadores que están jugando en ligas importante”

El volante de Alianza Lima, Pablo Lavandeira, se mostró bastante emocionado de haber obtenido la nacionalidad peruana y expresó sus deseos de ser convocado en algún momento por Juan Reynoso a la ‘blanquirroja’.

“Ha sido una semana de muchas emociones y de muchos de momentos lindos. Lo decía anteriormente, trataré de canalizarlo lo mejor posible, usar estas emociones positivas para llegar lo mejor que pueda el domingo porque cuando hay tantas emociones así el cuerpo y el alma se desestabilizan. Estoy muy feliz y eso es lo más importante”, declaró el futbolista de 32 años para un medio deportivo.

Asimismo, Lavandeira confesó sus sueños: “Tengo mucho respeto al plantel de jugadores que están jugando en ligas importante, pero claramente sé que soy elegible y trabajaré para que en un momento tenga esa posibilidad y estar a la altura si me toca, y por qué no devolverle al Perú desde dentro de una cancha, defendiendo su camiseta, todo lo que me ha dado a mí”.

CONAR reveló la lista de árbitros programados para cada uno de los partidos de la última fecha del Torneo Clausura. Evidentemente, las miradas estaban puestas para el cotejo entre Alianza Lima vs ADT, en el que se determinó que Michael Espinoza sea el juez principal para impartir justicia.

La última vez que Michael Espinoza dirigió un partido de Alianza Lima fue el que se vivió en Matute ante la Universidad San Martín. Dicho cotejo correspondió a la fecha 13, en el que los blanquiazules golearon por 5-0.

Redactor: Diego Pecho