¡Pablo Sabbag se despidió de Alianza Lima!

Alianza Lima dejará de contar dentro de su plantel a Pablo Sabbag para la próxima temporada. El futbolista colombiano aprovechó en despedirse del club y de la afición a través de sus redes sociales, en donde mostró gratitud en los dos años que estuvo en La Victoria, también manifestó su apoyo en el lugar que le toque estar hacia el equipo.

«Hoy me toca despedirme de Alianza Lima, y la verdad, no sé si las palabras puedan alcanzar para expresar lo que siento. Fueron dos años que marcaron mi vida de una forma que nunca imaginé. Este club no fue solo un equipo, fue mi hogar, el lugar donde viví alegrías que quedarán grabadas para siempre en mi corazón«, manifestó Pablo Sabbag.

Luego contó detalles acerca de su compromiso al defender los colores de Alianza Lima durante su paso: «Cada vez que me puse esta camiseta, lo hice con el alma. Jugué con pasión, con orgullo y, muchas veces, incluso con dolor, porque el amor por estos colores siempre fue más grande que cualquier obstáculo«.

Además, Pablo Sabbag solamente tuvo palabras de agradecimiento y de admiración hacia la afición: «A la hinchada, no tengo palabras suficientes para agradecerles. Ustedes fueron mi inspiración, mi fuerza en los momentos difíciles. Cada grito, cada aplauso, cada aliento me hizo sentir que no estaba solo en la cancha«.

Finalmente, dijo lo siguiente: «Aunque hoy nuestros caminos se separen, quiero que sepan que me voy con el corazón lleno de gratitud y amor. Alianza Lima será para siempre una parte de mí, y desde donde esté, seguiré alentando como el hincha más fiel. ️Gracias, Alianza, por regalarme los años más hermosos de mi carrera. Llevaré tu nombre tatuado en el alma por siempre. ¡Te amo, Alianza!«.