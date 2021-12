Pacheco: “No tendría ningún problema con volver a Cristal”

Fernando Pacheco, jugador del Juventude de Brasil, habló sobre un posible regreso a Sporting Cristal tres tras años.

No hay lugar como el hogar, dice una conocida frase que hoy más que nunca deja pensando a Fernando Pacheco. El actual jugador del Juventude de Brasil no viene gozando de los minutos que quisiera y comienza a mirar nuevos horizontes, entre ellos el regresar a Sporting Cristal para jugar la Copa Libertadores de América.

El atacante de 22 años reveló que le gustaría volver a Sporting Cristal para jugar la Copa Libertadores: “No tendría ningún problema con volver a Cristal porque sé que vuelvo a un grande, porque sé que tengo una chance en la Copa Libertadores y sé que voy a luchar por un campeonato nacional e internacional”, declaró en Willax Deportes.

Para el actual jugador del Juventude no sería un retroceso en su carrera volver al club que lo formó como futbolista: “Eso es una nueva vitrina para mostrarme. Siento que mucha gente ya no sabe cómo está mi situación. No lo vería como un retroceso. Lo haría de la mejor manera. Con una experiencia diferente”, sentenció el delantero peruano.

Cabe mencionar que hace unos días, Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, mencionó que el club rimense necesitaba a un nuevo delantero tras la salida de Marcos Riquelme, este puesto podría ser ocupado por ‘Fer’, quien volvería al club celeste tras tres años.

El delantero peruano no juega un partido desde el 31 de octubre de este año, en donde disputó los últimos 10 minutos del encuentro entre el Juventude y el Bahía. Esta temporada el futbolista de 22 años solo ha disputado 20 encuentros entre sus pasos por Fluminense y Juventude.