¡PacheGOL!

Fernando Pacheco anotó su primer gol con el Fluminense en el Torneo Carioca

Mírame, Gareca. Al delantero nacional Fernando Pacheco se le abrió el arco y convirtió

en el triunfo del Fluminense sobre el Vasco da Gama por 0-2 por el Campeonato

Carioca por la fecha 3. Al “Camellito” solo le bastaron pocos minutos para aparecer en

el marcador, pues ingresó desde el minuto 70. Con este triunfo, el cuadro tricolor se

mantiene en la cima del Grupo B de la Taça Rio.

A pesar de que Vasco quiso tomar la iniciativa en el marcador, el cuadro del ex Sporting

Cristal abrió el score con un golazo de Evailson a los 29 minutos. Apenas recibieron el

golpe, el cuadro local se volcó con todo al ataque, pero careció de orden y precisión.

Para el segundo tiempo, ambos equipos no parecían tener más ocasiones como para

aumentar el marcador o lograr el empate y parecía que terminaría 0-1. En el minuto 70,

ingresó Pacheco para sentenciar el marcador a los 88 minutos, luego de que un tiro al

palo pegara en la cabeza del arquero Fernando Miguel y Pacheco solo añadió la cabeza

para celebrar. El ex jugador de la selección peruana sub-23 anotó en su quinto partido

con el “Flu”.