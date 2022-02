Padre de Endrick: “Vendíamos comida en el metro”

Douglas, padre de la joya del fútbol brasileño Endrick, habló de los duros momentos que superaron en base a esfuerzo y dedicación

Con esfuerzo todo se puede. Douglas, padre de la joya del fútbol brasileño Endrick, habló de los duros momentos que superaron en base a esfuerzo y dedicación. El joven jugador del Palmeiras de Brasil es pretendido por varios equipos del Viejo Continente, el Madrid y el Barcelona están a la espera.

Douglas comenzó manifestando lo siguiente: “Llevaba seis meses en el club. La dificultad fue bastante hasta ese punto. Si teníamos dinero para comprar algo, íbamos al mercado y, si había dos tipos de fruta comprábamos la de menor calidad porque el dinero no daba”.

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Eso fue muy difícil, pero también la mayor prueba de que Dios ahora está dándonos cosas maravillosas. Le agradecemos el talento de Endrick. También el chico que es, centrado, dedicado, amante de los desafíos. Agradecemos el don que le dio”.

EL NUEVO CRACK DE BRASIL:

El padre reveló que no les alcanzaba el dinero para comer: “Fue en Brasilia, donde yo jugaba al fútbol. Ese día él quería comer y no teníamos en ese momento. Me lo pidió, le dije que no había… y fue un momento muy delicado. Me dijo con la inocencia de un niño que quería ser profesional para solucionar estos problemas. Dificultades de la vida… [se emociona]. Gracias a Dios hoy ya no las tenemos”.

Por último, agregó lo siguiente: “Tiene un ídolo, que es Cristiano Ronaldo. Con 15 años los niños se apasionan por Neymar y Messi; los propios amigos de Palmeiras, cuando dice que su ídolo es Cristiano, le contestan que tiene como ídolo un robot, que es un profesional muy centrado e implicado con los desafíos.”.