Padre de Ormeño: “Santiago está dolido porque no tuvo buen desempeño”

Padre de Santiago Ormeño, habló sobre las criticas de los hinchas blanquirrojos hacía su hijo, tras tener bajo rendimiento en el partido ante Ecuador. Perú y Ecuador empataron 1-1 por la fecha 16 de las Eliminatorias a Qatar 2022.

“Es un orgullo para nosotros que Santiago haya sido titular en un partido de Eliminatorias. Aunque no estamos tan contentos con el desempeño a partir de ese partido que fue atípico, raro. Un gol rápido te parte los planes que tenías”, aseguró en RPP.

Sobre las duras críticas hacia su hijo por el rendimiento mostrado en el partido de Eliminatorias: “Más allá de lo que hizo o no Santiago en el partido contra Ecuador, Perú como colectivo no tuvo el rendimiento de otras veces. Todo el mundo tilda de malísimo a Santiago. Pero el fútbol es así, si hubiera hecho el gol de la victoria la gente diría que es un crack. El fútbol es así”.

“No digo que la gente sea injusta con Santiago, pero creo que habla caliente. Sin ir muy lejos también se hablaba así de Edison Flores, que no querían que lo convoquen e hizo cuatro puntos”, manifestó el padre del jugador.

Resalta que Ormeño se fue contento pero con el presentimiento de no haber rendido en la fecha doble de Eliminatorias: “Santiago se fue contento, aunque con el sentimiento de no haber tenido el desempeño que hubiera querido. No tuvo mucha participación, estuvo muy aislado, no puedes evaluar un partido cerrado y sin mucha llegada del equipo peruano”.

Sobre las pocas oportunidades que tiene su hijo en la Selección Peruana: “Si yo fuera el técnico yo llamaría luego a Santiago Ormeño, sobre todo si le han dado poca oportunidad como Ricardo Gareca. Creo que le dieron muy poca oportunidad para lo que Santiago puede dar”.