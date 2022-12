Países Bajos se enfrenta a Estados Unidos por el primer duelo de octavos de final

El primer cruce de octavos de final del Mundial Qatar 2022 presenta un atractivo e igualado duelo entre Países Bajos, no tan favorita como podría parecer, y Estados Unidos. El partido esta pactado a las 10:00 de la mañana (hora peruana) en el Estadio Internacional Khalifa.

Países Bajos no ha perdido todavía en este Mundial y se presenta en los cruces con dos victorias (ante Senegal y Qatar) y un empate (contra Ecuador), como líder de grupo. Por su parte, Estados Unidos empezó con empates ante Gales e Inglaterra y logró el billete con su triunfo sobre Irán.

Christian Pulisic lidera un ataque que cuenta también con Timothy Weah o Josh Sargent, y un centro del campo de los mejores de su historia con Giovanni Reyna, Weston McKennie, Tyler Adams y Yunus Musah. Un grupo compacto que no depende de una sola estrella. Y que atrás tiene a Cameron Carter-Vickers o a Sergiño Dest, que se medirá al país en el que nació.

Aunque acumulan 16 partidos sin perder en fase de grupos de los últimos Mundiales, y tener a unas de las revelaciones del torneo como es el delantero Cody Gakpo (con 3 goles en sendos partidos), Países Bajos parece no convencer del todo. La ‘Naranja Mecánica’ tiene la presión de verse favorita por muchos. No obstante, en parte del entorno neerlandés no gusta el fútbol mostrado por el elenco de Louis van Gaal.