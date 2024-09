Paliza en la Liga 1: Niza goleó 8 a 0 a Saint-Etienne

Un resultado al estilo de PlayStation. El Niza se humilló 8-0 al Saint Étienne en la apertura de la quinta jornada de la liga francesa

Niza y Saint-Étienne protagonizaron un resultado escandaloso en la liga francesa, abriendo la quinta jornada de la Liga 1 el equipo verde visitaba al Niza, nunca se imaginó el resultado en contra, fueron 8 goles que recibió el equipo visitante, al mismo estilo de Fifa o Efootball, el resultado fué escandaloso. Pero la realidad fué la goleada que recibió el equipo visitante. Ya a los siete minutos, ya ganaba 2-0 el Niza al Saint Étienne, ex equipo de Miguel Trauco, los verdes tienen solo un partido ganado de 5 encuentros (3 puntos de 15 posibles).

Batubinsika en propia puerta y Ndombélé (el ex Tottenham, sí) dejaban el encuentro ya visto para sentencia. Pero es que en el 26′, el partido estaba ya 4-0. Cho (ex de la Real Sociedad) y Moukoko remataban la faena. Hasta ese momento la cancha estaba inclinada a favor del Niza y sobre todo del ex Dortmund, en su primera titularidad, anotando otro gol y asistiendo a Guessand para completar el ‘baile’ a su rival. En 40 minutos ya ganaban 6-0. Histórico.

El Niza todavía no apagaba el juego del PlayStation, hubo 2 goles que venían en camino, ya con el partido más que decidido. Diop hizo el 7-0 y Rosario, de penalti, el 8-0 final. 10 disparos a puerta de los locales… y ocho goles. Efectividad mayúscula. Son quintos en la Ligue 1, por ahora.