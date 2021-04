Palmeiras ya está en Lima

Brasileños llegaron anoche para duelo de mañana, pero no podrán entrenar por protocolo.

Anoche, Palmeiras pisó suelo peruano con miras al choque de mañana contra Universitario por la primera fecha de la Copa Libertadores. El ‘Verdao’, último campeón de este torneo, llegó con todas sus figuras.

Sin embargo, no todo es tranquilidad para el cuadro brasileño, porque la idea era entrenar hoy, previo al duelo copero, pero esto no será así porque no tiene los permisos. Como se recuerda, hace un par de días, el Estado Peruano permitió que clubes de Brasil entren al país, pero que estén en una burbuja, es decir, del aeropuerto al hotel y al campo.

Por ello, Palmeiras ya planifica trabajar en su hotel de concentración, pues saben que no vienen bien en cuanto a resultados y están obligados a sumar.

De momento, el once de los brasileños no es oficial, pero se bosqueja un sistema de 4-3-3 para el duelo con la ‘U’. Weverton en portería; Rocha, Luan, Gómez y Viña en defensa; Danilo, De Paula y Veija en la volante; y tres delanteros como Lopes, Wesley y Rony.