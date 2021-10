Paolo De La Haza: “De todas maneras tengo que quedarme”

Paolo De La Haza, jugador de Atlético Grau, habló tras consagrarse campeón de la Liga 2 2021 con el ‘Patrimonio de Piura’.

Atlético Grau vivió el día de ayer una noche de gloria, el cuadro piurano volvió la máxima categoría del fútbol peruano tras derrotar a Sport Chavelines en la final de la Segunda División. Paolo De La Haza, futbolista de Atlético Grau, declaró tras lograr el objetivo planteado a inicios de año.

El defensor de 37 años reveló que desea quedarse en el club ‘albo’ para disputar la Liga 1: “De todas maneras tengo que quedarme. Tengo que celebrar estando en primera con todos mis compañeros”.

El ex jugador de Alianza Lima también destacó la unión que hay en el equipo piurano: “A principio de año teníamos un proyecto lindo. Gracias a Dios se cumplió, podemos decir tarea cumplida. Mis compañeros se lo merecían por haber sido los mas regulares en todo el año”.

El experimentado futbolista dio a conocer el mensaje que brindó a sus compañeros antes de jugar la final: “En el camarín les dije que, aunque suene feo, no todos los años se juegan finales y hoy nosotros somos dichosos de poder estar. Pero las finales no se juegan si no se ganan, y hoy lo ganaron con el corazón mis compañeros”, declaró en GolPerú.

Por último, el jugador del ‘Patrimonio de Piura’ lamentó perderse la final por una lesión: “Me queda esa bronca porque este bendito Covid me sacó dos semanas y a la semana que volví me tocó lesionarme, pero bueno, es parte del fútbol. Sabía los compañeros que tenía, que iban a entrar al campo. Son unos guerreros, la verdad. Orgulloso de este grupo que hemos formado”, finalizó.