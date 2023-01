Paolo Guerrero: “Alianza Lima no me quiso”

Paolo Guerrero, quien recientemente llegó a un acuerdo con Racing, comentó por medio de su cuenta de Instagram sobre su fallida llegada a Alianza Lima

Paolo Guerrero está cerca de Racing Club. Este viernes, desde Argentina informan que el delantero -formado en Alianza Lima- será parte de la ‘Academia’ para este 2023.

En su momento, hubo un contacto de Alianza Lima para que se produzca la llegada de Paolo Guerrero al equipo de La Victoria. Sin embargo, el tema no avanzó. Ahora que está a puertas de firmar por Racing Club de Avellaneda, el popular ‘Depredador’ fue consultado sobre por qué no se produjo su arribo al Alejandro Villanueva.

Y es que por medio de su cuenta de Instagram, Guerrero le respondió a un hincha blanquiazul quien cuestionó su inminente pase a uno de los tradicionales clubes de Argentina.

“¿Racing? Paolo, era Alianza Lima”, fue lo que le escribió un fanático al atacante en su más reciente publicación en la mencionada red social.

Rápidamente, el futbolista respondió. “Alianza no me quiso. Me dijeron que no tenían interés”, fue lo que sostuvo el también exjugador del Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional de Porto Alegre y Avaí.

Los hinchas de Alianza continuaron con otras consultas de inmediato. No obstante, Paolo Guerrero únicamente dio réplica a quien mencionó el tema de su inminente fichaje a Racing Club.