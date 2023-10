Liga de Quito se consagró campeon de la Copa Sudamericana 2023 , y Paolo Guerrero fue pieza importante en el equipo qie dirige Luis Zubeldía.

Guerrero estuvo presente en los 120 minutos de la final contra Fortaleza en la ciudad de Punta del Este. Comandó el ataque, pero no pudo anotar, y desperdició el primer lanzamiento en la definición por penales.

A pesar de ello, todos coinciden que el aporte de Paolo a LDU fie fundamental. Mo solo por sus goles, tanto a Ñublense como a Defensa y Justicia, también por la jerarquía que le dio al plantel.

Declaraciones del goleador.

El seleccionado nacional de 39 años Indicó que la conversación que tuvo con el técnico Luis Zubeldía fue clave para tomar la decisión de terminar de forma anticipada su vínculo con Racing.

Respecto a ello, Paolo indicó: “Hace tres o cuatros meses que estoy aquí, he vivido momentos íncreibles, desde que llegué a Liga había un proposito y un objetivo que era ganar la Copa Sudamericana. Cuando rescindí con Racing, me pega una llamada el profesor Luis Zubeldía y me dice ‘te necesito aquí, porque tengo certeza de que contigo aquí vamos a ganar la Sudamericana’ y eso fue lo que me movió y me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Fue muy importante esa llamada y hoy estamos celebrando el campeonato”,

También aprovecho para agradecer a todos los qie confiaron en éĺ: “Para mí es increíble, agradezco a Dios, a mi familia, a todas las personas que me apoyan siempre por darme ese soporte y estoy muy feliz por conseguirlo. Ya había tenido la oportunidad, no de disputar, pero llegamos a la final con Flamengo en la que fui castigado. No pude jugar la final contra Independiente porque fui sancionado y hoy me cobro la revancha. El fútbol te da eso y creo que eso es lindo”

