Paolo Guerrero no es más jugador de LDU de Quito

Paolo Guerrero se hubiera podido quedar, pero con una condición

Paolo Guerrero no seguirá en las filas de la Liga Deportivo Universitaria de Quito porque no hubo acuerdo para la renovación.

El “Depredador” a sus, ahora, cuarenta años ha demostrado que sigue vigente y que seguirá dándole al fútbol su juego con el balón y sus gotas de sudor que significan el amor por el deporte del balonpie.

El año pasado “PG9” al equipo ecuatoriano le aportó jerarquía no solo para el ataque, sino en todo el equipo como también en el campo de juego, en donde, como siempre, conversaba con el juez principal para tratar que su decisión fuera favorable o no perjudicial para el equipo. Asimismo, pudieron lograr salir campeones tanto a nivel local (Serie A) como a nivel internacional (Copa Sudamericana). Con esos dos escenarios, el referente delantero nacional acabó de la mejor manera la temporada y demostró que está apto para seguir jugando, acción que no la aprovechó cuando estaba en Racing de Avellaneda porque en oportunidades fue suplente y no entraba tampoco a jugar en los minutos restantes.

Se conoció que el ariete, internacional con la selección peruana muchas veces, no renovó vínculo contractual con LDU porque el director técnico, Luis Zubeldía, no iba a seguir en el cargo. Guerrero había puesto la condición que él seguía si se mantenía el proceso con el entrenador, pero no pasó y llego la historia a su fin.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.