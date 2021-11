Paolo Guerrero no jugaría en la siguiente jornada doble de Eliminatorias

Paolo Guerrero habló con la prensa a su salida de Videna, donde viene realizando trabajos de rehabilitación para superar su lesión en la rodilla. A pesar de que se pudo haber mostrado bastante contento respecto a su recuperación, el delantero descartó su presencia para la siguiente jornada doble ante Colombia y Ecuador.

“Para esos partidos (Colombia y Ecuador) no creo, no sé. Mi recuperación es tranquila, quiero ir con calma. Lo que más quiero es no tener problemas y jugar todos los partidos que pueda”, expresó el jugador nacional.

Los dirigidos por Ricardo Gareca jugarán ante Colombia el 27 de enero del 2022. Asimismo, el 1 de febrero recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional.

Es así como posiblemente Paolo Guerreo recién podría reaparecer con la Selección Peruana por las últimas dos fechas, ante Uruguay y Paraguay, partidos que se disputarán el 24 y 29 de marzo del próximo año.